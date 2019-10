Když jsem byla mladší, pořád mi někdo říkal, co je na mém těle špatně, povzdechla si sexy herečka Sharon Stone

Sharon Stone Profimedia.cz

Vzhledem k tomu, že se herečka svlékla na focení obálky do spodního prádla, rozpovídala se také o svém těle: „Mám ráda svoje tělo a nyní ještě o něco více. Když jsem byla mladší, všichni mi říkali, co je na mém těle špatného a čeho mám kde moc či málo.“

Hrát sexy, ale psychicky narušenou Catherine Tramell z ní udělalo hvězdu víceméně přes noc. Film byl v tu dobu považován za riskantní, jelikož v něm byla spousta kokainu, nahoty a sexu a Sharon si myslí, že dnes už by se takový film netočil.

„Myslím si, že Základní Instinkt byl vytvořen v ten pravý moment v historii a zachytil všechen ten strach a pochyby v době, kdy ženy hledaly svou sílu. Je to stále zajímavý film, ale pochybuji, že by byl senzací, pokud by byl natočený nyní,“ rozpovídala se Sharon o své zásadní roli.

Herečka ani tak nevzpomíná na své dvacátiny ani třicátiny, ale za nejzásadnější a nejhezčí období považuje věk od čtyřiceti let. „Moje roky s čtyřkou na začátku byly nádherné. Sice jsem nemohla pracovat, protože od čtyřicátin v Hollywoodu moc příležitostí nedostanete, ale měla jsem tři krásné malé kluky, a i když mě provázelo hodně zdravotních komplikací, bylo na tom věku něco úžasného. Bylo to období změn a porozumění sobě samotné.“

Sharon varovaly před tím, že sláva nebude trvat věčně, ať si užije každý moment, tak je herečka nyní ve svých 61 letech tak vytížená jako nikdy předtím. Působí ve dvou seriálech (The New Pope, Ratched) a objeví se v novém filmu s názvem What About Love. ■