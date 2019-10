Kdo by to byl řekl: Jakub Vágner to na parketu StarDance rozjel se zlatou rybkou a stal se favoritem soutěže

Jakub Vágner tančí s Michaelou Novákovou. Foto: archiv České televize

Do tance se vůbec nehrnul, přesto mu pomalu přirůstá k srdci. Po několikaměsíčním trénování si to rybář Jakub Vágner (37) začíná na tanečním parketu StarDance užívat a je to vidět i před kamerami. Zatímco v prvním díle StarDance předvedl s tanečnicí Michaelou Novákovou romantický valčík , tentokrát dostal diváky do varu živou cha-chou.

A nutno říct, že mu to se zlatou rybkou na parketu, jak Míša v šatech vypadala, opravdu šlo. Od poroty dostal nejvíce hlasů a nadšení z jeho výkonu byli i fanoušci. „Favorit. Je opravdu šikovný a sympatický kluk. Moc pěkná cha-cha,“ napsala jedna z divaček k řadě pochvalných komentářů.

„Vy to musíte vyhrát, už se dejte dohromady,“ stálo v další zprávě od divačky, která si stejně jako spousta ostatních myslí, že by to dvojici slušelo i v běžném životě. A Jakuba Vágnera po sobotním večeru začaly favorizovat i sázkové kanceláře, podle kterých by se mohl probojovat i do samého finále. ■