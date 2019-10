Miley Cyrus si pořádně kopla do svého bývalého: Myslela jsem, že budu muset být lesbička, protože jsou všichni chlapi zlí

Miley Cyrus Profimedia.cz

Miley Cyrus (26) se během nedávného živého vysílání na Instagramu poměrně dost rozpovídala, jen co je pravda. Zpěvačka mimo jiné svěřila fanouškům, že se už čtyři měsíce nedotkla drog. To ale zdaleka nebylo všechno. Rozmluvila se také o novém vztahu se zpěvákem Codym Simpsonem a neodpustila si ani pořádný kopanec do odloučeného manžela Liama Hemswortha.