Nezpívá jen v Čarodějce: Marian Vojtko má natrénované i písně Karla Gotta (✝80). Mistr ho za provedení chválil

Je to ale něco přes dva roky, co zpěvák Marian Vojtko (46) do svého repertoáru přidal i písně, které známe v provedení Karla Gotta (✝80). "Naučil jsem se jich asi deset, v mém provedení některé slyšel a dokonce mě pochválil," pochlubil se nám Marian.

"Budu je zpívat dál, protože jsou to nezapomenutelné písničky a také těžké. Málokterý zpěvák v České republice je zazpívá. Většinou si je transponují, a i já někdy musím, protože byl božský a nikdo to jako Karel nedá," řekl Super.cz.

"Jeho písně jsem zařadil do repertoáru, protože je lidé znají, zpívají si je se mnou, a vždycky když je finále, tak něco od něj přidávám. A přiznám se, že nejčastěji po mně chtějí Včelku Máju, kterou i já od mládí miluju," dodal.

"Karel mě jeho písničky zpívat slyšel a říkal mi, že mám podobný kantilénový hlas jako on, takže to ode mě může znít docela jako od něj. Říkal tedy docela. Byli jsme svým způsobem přátelé, uznával jsem ho, potkávali jsme se na pěveckých akcích a to moje provedení schvaloval a říkal, že to tak může být," vzpomínal Marian.

"Jak říkám, v repertoáru mám zatím asi deset jeho písní. Ty pomalejší mám raději, protože jsou romantické a i holky a dámy je mají rády. Ale na některé akce je dobré mít třeba Dělovou ránu, ta taky boduje. A třeba Trezor neumím, ale možná se ho doučím. Každopádně mě těší, že lidé i mým prostřednictvím budou moct dál poslouchat tyhle nádherné písně," dodal. ■