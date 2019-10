Známý slovenský herec se v padesáti dočká čtvrtého dítěte: Bude to konečně chlapec?

Roman Pomajbo bude v padesáti počtvrté otcem. Foto: archiv R. Pomajba

S manželkou Petrou mají tři holčičky - Vivien, Noemi a Timeu a před Vánoci se konečně početná rodinka dočká i chlapečka.

„Když jsme čekali první dítě, tak se mě redaktorka jednoho média zeptala, zda to bude syn. Já jsem tehdy ve vtipu odpověděl, že ten bude až čtvrtý na řadě. No a co se stalo? Žena už mě upozornila, abych si dal pozor na to, co si přeji, protože se to může splnit. Ano, čtvrtý bude opravdu syn,“ prozradil herec Super.cz.

„V dnešní době je podezřelé mít s jednou ženou tolik dětí, ale jsme šťastní a s pokorou se těšíme na to, co nás čeká,“ uvedl sympatický herec, který se už dávno stal otcem na plný úvazek a po třech dcerách je chlapeček jen třešničkou na dortu. ■