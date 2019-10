Není pro ni důležitá nabitá kreditka jako pro holky z Miss! Mirek Šimůnek po letech přiznal novou lásku

Mirek Šimůnek Super.cz

Moderátor Top Staru na Primě Mirek Šimůnek (41) má po letech novou lásku. Milovník krásných žen tentokrát nelovil mezi královnami krásy. "V posledních dnech se děje, že já už pomalu a jistě přecházím do stavu obsazeného muže, nejsem single. Randíme, poznáváme se," řekl Super.cz Šimůnek.

"Je to krásná holka, ale ambice na Miss tam nejsou. S Miss už bych nechodil, to už je dávno za mnou. Mají takové specifické nároky, třeba požadují plně nabitou kreditní kartu. Zažil jsem holky, které by potřebovaly tak pět takových karet, minimálně," říká rázně.

"Moje přítelkyně má úplně jiné priority, konečně někdo takový přišel. Je to blondýnka. Vysoká a blond, to je důležité pro mě," dodal na castingu soutěže krásy Look Bella, kde zasedl v porotě.

U soutěžících pak hledí nejen na krásu vnější. "Důležitá je osobnost. Nejen prvoplánová krása, ale aby holka vyzařovala nějakou energii, to je podstatné," prozradil, jak hledá novou vítězku. ■