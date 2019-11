Barbora Fialová Super.cz

"Podařilo se to. Jsem tváří nové celosvětové kampaně, která vyšla před týdnem. Zatím je to velký šok, rodiče jsou šťastní. Uvědomuji si to až nyní, když mi gratulují rodiče, přátelé. Jsem nadšená," řekla Super.cz Barbora, která se loni probojovala do finále modelingové soutěže Pure model, ale nevyhrála.

Přesto jí soutěže otevřela dveře. "Za ten rok od minulého finále jsem poznala spoustu skvělých lidí, vytvořila jsem si kolem sebe skvělou rodinu. V tom se to změnilo. Dělala jsem pro Vivienne Westwood, Marni, chystám se na další fashion week. Uvidíme, co se bude dít dál," prozrazuje.

Sama se dlouho srovnávala s tím, že neslýchala, že je krásná, ale podivná. "Ze začátku jsem nevěděla, co si s tím počít. Dámy slýchávají komplimenty, že jsou krásné, že jim to sluší a já slýchávala, že jsem zvláštní, jiná a divná," vysvětluje. "Teď už to beru, je to moje osobnost," usmívá se.

A jaký byl honorář za světovou kampaň pro Gucci? "Za kampaň byla šestimístná částka. To mohu prozradit," dodala. ■