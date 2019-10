Boj s celulitidou nevzdala! Dietářka Eva Decastelo zase parádně zhubla a zatočila s pomerančovou kůží

Eva Decastelo Super.cz

"Začala jsem teď chodit na maderoterapii, která skvěle funguje. Před Vánocemi ale budu vyrýsovaná a bude nulová celulitida. Trošku to bolí, ale bolí to méně než pravidelné cvičení," usmívá se.

S celulitidou prý bojuje nejvíc. Sama to hodně řeší, jejímu manželovi to prý nevadí a nechápe, proč se tím moderátorka trápí. "Manžel je skvělý. Nechápe, proč se pořád trápím botoxem, vlasama, hubnoucíma procedurama. Kdyby se chtěl se mnou rozejít kvůli celulitidě, tak to udělal před deseti lety," prozradila na castingu soutěže krásy Look Bella, kde zasedla v porotě.

Vyrazila v kalhotách, které nápadně připomínaly latex. "Neseženu tady někde bičík? Je to trošku saunoidní, to přiznávám, ale třeba i zhubnu a bude to ideální anticelulitidní akce," dodala. ■