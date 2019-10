12 kilo je pryč! Partyšová už nemusí zakrývat zadeček svetrem a užívá si nejlepší postavu, jakou kdy měla

Gabriela Partyšová Super.cz

Moderátorka Gabriela Partyšová (41) zraje jako víno. Čím je starší, tím je v lepší kondici. "Když jsem začínala před dvaceti lety, tak jsem nosila přes velký objemný zadeček svetry, aby to nebylo vidět. Chodila jsem hodně v černé. To mi zůstalo," řekla Super.cz Partyšová.

"Co se týče objemu těla, šlo to směrem dolů. Jsem stále hubenější. Asi zraju, nevím, jak to dělám. Nebylo to vždy tak. Mám to celkem vydřený, musím na sobě pracovat. Denně dělám jógu, makám na kardio strojích," vysvětluje.

"Pohybuju se mezi 48 a 60 kily. Mám 166 centimetrů, na mě jsou dvě tři kila hrozně vidět. Když jsem měla šedesát, to už jsem opravdu byla holka krev a mlíko," prozradila na castingu soutěže krásy Look Bella, kde zasedla v porotě.

Sama nikdy na žádné soutěži krásy nebyla. "Nikdy jsem nesoutěžila, ani si nepřipadám výjimečně krásná. Děkuju každý den za šminky, které nás ženy dělají půvabnější a krásnější," dodala Partyšová. ■