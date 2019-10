Diváci StarDance se pustili do Třeštíkové: Vadí jim neustálé něžnosti s tanečníkem. Co jim spisovatelka vzkázala?

Radka Třeštíková tančí s Tomášem Vořechovským. Video: Česká televize

Mají k sobě dokonce tak blízko, že bez neustálých dotyků se už takřka neobejdou, a dokonce je zahrnuli i do sobotního tance. V tom bylo ale podle řady televizních diváků už opravdu přepusinkováno a tanečnímu páru to na sociálních sítích vytkli. „Bylo to moc hezké, jen kdyby se člověk necítil tak nepatřičně když sleduje to množství vzájemných dotyků a polibků,“ napsala pod jejich společný snímek jedna z divaček. A další souhlasné komentáře s tím, že jsou z chování páru v rozpacích, na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Mám podobné dojmy, toho „hudlánkování“ bylo opravdu nějak moc, měla jsem přesně v jeden moment už pocit, jakože zase? A zase? A teď už na pusu? A bum a zase,“ napsala další z divaček, pod jejíž komentář napsaly další fanynky StarDance, že Radka nebere ohledy na manžela.

To se však neobešlo bez odezvy a k celému problému „pusinkování“ se vyjádřila nejen Radka Třeštíková, ale i tanečník. „Všechny emoce při tanci i během přenosu jsou čistě přátelské, kroky pravděpodobně zapomenu, ale Tomáš Vořechovský mi doufám v životě zůstane,“ napsala spisovatelka.

„Demonstrujeme celou dobu pouze naše emoce a pocity z daného tance a choreografie, vyjadřujeme danou hudbu i danou náladu tance. Stejně jako v divadle herci předvádějí milostné scény, i tanec je umění, a když si holt chceme dát na konci tance pořádného hudlana na pusu, tak si jej prostě dáme, na znamení toho, že jsme to 3 měsíce dřeli a že to k něčemu bylo,“ rozepsal se tanečník Tomáš Vořechovský a rýpnul si do divaček, které pohoršuje, že se před televizními kamerami hladí, objímá a pusinkuje s vdanou ženou.

„A pro ty, kteří se bojíte o tradiční rodinu. Tomáš není hloupý, aby mu vadilo, že si Radka dává pusinky se svým “teplým” tanečním partnerem,“ dodal závěrem Vořechovský. ■