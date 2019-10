Nora Fridrichová a Jan Kohout vypadli ze StarDance. Foto: archiv České televize

„Právě dotančilo koště v pytli a protivná megera z lepšolidského pořadu 168 hnojometů,“ okomentoval konec Fridrichové ve StarDance jeden z diváků.

Nory se pak řada fanoušků zastala s tím, že StarDance je o tanci, a ne o profesi daného soutěžícího. Na jeden z komentářů reagovala i samotná Fridrichová.

„Co čekala? Jako jsme se semknuli pro Ortel, tak jsme se semknuli pro Fridrichovou. Zatím ji nemůžeme vyhodit z ČT, tak aspoň ze StarDance,“ vzkázal Fridrichové jeden z diváků.

Moderátorka neváhala a tento vzkaz zveřejnila na svém facebookovém profilu. A to i s vtipným komentářem.

„Možná jsme měli tango nacvičit na píseň Mešita,“ vtipkovala Fridrichová, kterou konec ve StarDance mrzel.

Možná jsme měli tango nacvičit na píseň Mešita Zveřejnil(a) Nora Fridrichova dne Neděle 20. října 2019

„Vypadnout první je hrůza, ale v něčem alespoň první jsem, ale to trošku shazuji. Měla jsem tušení, že by to mohlo nastat, protože jsem se sebou po pravdě řečeno nebyla úplně spokojená, a pak se to stalo,“ řekla Super.cz moderátorka, která už si zvykla na to, že je pro určité typy lidí trnem v oku.

Nora Fridrichová a Jan Kohout zahájili druhý večer tangem.

Česká televize ■