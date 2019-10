Před vypadnutím ze StarDance musela do nemocnice: Jaké zdravotní neduhy si Nora Fridrichová odnáší?

Nora Fridrichová se svým tanečníkem Janem Kohoutem Foto: archiv České televize

Přestože na tanečním parketu oplývala úsměvem, v zákulisí tiše trpěla. Nora Fridrichová (42) už do StarDance nastupovala se zdravotními potížemi. Ty se po několikaměsíční zátěži a neustálém trénování začaly zhoršovat. Došlo to tak daleko, že musela moderátorka před sobotním vypadnutím do nemocnice.