„Vypadnout první je hrůza, ale v něčem alespoň první jsem, ale to trošku shazuji. Měla jsem tušení, že by to mohlo nastat, protože jsem se sebou po pravdě řečeno nebyla úplně spokojená, a pak se to stalo,“ svěřila Nora už s úsměvem poté, co si stejně jako ostatní zažila napjaté chvilky před vyhlášením svého jména.

„Je to pro mě určitá zkouška, já si nemám v životě na co stěžovat, mám hezký život a když přijde občas nějaký neúspěch, tak je důležité, aby přišel a příště až se do něčeho pustím, tak budu muset dřít ještě víc, protože všechno nepřichází jen tak zadarmo shůry,“ popsala svou účast v soutěži Fridrichová. Tanec jí k srdci moc nepřirostl a tím, zda by byla ochotná tančit i po soutěži si není zatím moc jistá.

„Neměla jsem velká očekávání, ale pak v praxi se ukázalo, že je to ještě o něco slabší. Tance, které jsme se naučili, bych teoreticky tančit mohla, ale myslím, že bude lepší, když bude Honza tančit s někým jiným,“ svěřila Nora a její taneční partner dodal. „Už jsme se o tom bavili, jeden termín říkala Nora, že nemůže, jede na hory na dovolenou, ale když přijde něco jiného, třeba v Praze, tak asi nebude problém, uvidíme, musíme se s Norou domluvit,“ řekl Jan Kohout a moderátorka ho se smíchem doplnila. „Upřímně si nejsem jistá, jestli by měl někdo zájem o mé služby v oblasti tance,“ řekla Nora. ■