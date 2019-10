Gabriela Koukalová a Martin Prágr zatančili ve druhém StarDance kole čaču. Video: Česká televize

Divákům soutěžící předvedli tři tance. Energické tango, elegantní waltz a svižnou čaču. Poslední zmíněný tanec připadl i Gabriele Koukalové (29), která se na něj připravovala opravdu zodpovědně. Trénovala nejen choreografii, ale také sexy výrazy, které k tomuto tanci patří, jež jí ale nejsou vlastní.

„Tvůj výraz není to, co tady potkávám na chodbě. Ty jsi velmi cudná, to asi nebylo snadné?“ všimla si i Tereza Kostková (43). A někdejší biatlonistka přitakala.

„Martin (tanečník Martin Prágr - pozn.) se mě v tom snažil cvičit, trénovala jsem to i před zrcadlem, protože to opravdu nejsou pózy, které by mně byly blízký. A teďka jsem se snažila týden chodit velmi spoře oděná, abych zjistila, jaký to vlastně je,“ svěřila, jaký postup zvolila při hledání svého „sexy já“.

Podle ohlasů diváků na sociální síti se jí to povedlo, za svůj výkon sklidila veskrze chválu. Porota si naopak od některých vysloužila výtku, že hodnotila zbytečně nízkými čísly. Koukalová a Prágr získali 29 bodů. ■