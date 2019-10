Nora Fridrichová a Jan Kohout zahájili druhý večer tangem. Video: Česká televize

Fridrichová a Kohout tančili jako první, a to tango. Od poroty si vysloužili 24 bodů.

„Přiznám se, že jsem byla zvědavá, jaké to bude - a je to dost hrůza. No ale řekla bych, že je to po právu, protože nejslabší musí dostat padáka a musí jít ven,“ řekla Fridrichová bezprostředně po vypadnutí.

„Teď už to, že jsem nemehlo, mám stvrzeno i úředně, ale já jsem o tom, popravdě řečeno, byla přesvědčena už od začátku. Takže já v šoku nejsem,“ dodala s tím, že ji to mrzí spíš kvůli Honzovi. „Protože se mnou měl strašně práce a snažil se,“ dodala.

„Já musím říct, že Nora není žádné nemehlo a že se určitě snažila a šlo jí to velmi dobře. Je škoda, že jsme skončili, určitě bych si zatančil ještě víc tanců, ale co se dá dělat,“ doplnil ji Kohout.

Celkem dnes soutěžící předvedli tři tance, kromě tanga také waltz a čaču.

Porota ve složení Richard Genzer, Tatiana Drexler, Jan Tománek a Zdeněk Chlopčík veskrze chválila, shodovala se zejména v tom, že soutěžící od úvodního kola, které bylo zasvěcené Karlu Gottovi, ušli značný kus cesty.

Připomeňme, že loni jako první vypadli Monika Bagárová a Robin Ondráček. ■