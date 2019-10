Vévodkyně Meghan promluvila o životě pod drobnohledem: Málokdo se zeptal, jestli jsem v pořádku, řekla

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu Profimedia.cz

Nestává se často, že by členové britské královské rodiny dávali televizní rozhovory. Během nedávné cesty vévody (35) a vévodkyně (38) ze Sussexu do Afriky na jeden došlo. Meghan hovořila například o charitativní práci, ale také o tom, jak těžké pro ni během těhotenství a po porodu bylo čelit výrazné mediální pozornosti a v nemalé míře kritice .

Rozhovor, jehož úryvek se objevil na internetu, vedl novinář a přítel prince Harryho Tom Bradby a je součástí dokumentu stanice ITV.

S vévodkyní se Bradby bavil o tom, jak vnímá intenzivní pozornost, která je na ni dlouhodobě upřena a která se stupňovala a vyhrotila v době, kdy vyšlo najevo její těhotenství, a po porodu syna. „Evidentně vás chce (manžel Harry) chránit a stranit situací, kterými si podle něj prošla jeho matka. Je to delikátní oblast. Ale nevím, jaký dopad to mělo na vaše fyzické a duševní zdraví, všechen tlak, pod nímž jste byla...“ říká Bradby.

„Řekla bych... Podívejte, každá žena, hlavně když je těhotná, je zranitelná, takže to bylo skutečně náročné. A když pak máte novorozence, tak...víte? (Ano, je to dávno, ale vzpomínám si, odpovídá Bradby) A především jako žena, je toho skutečně hodně. A je to priorita, snažíte se být matkou nebo novomanželkou a je to... Ano. A děkuji za to, že jste se zeptal, protože není moc lidí, kteří by se mě ptali, jestli jsem ok,“ říká na záznamu Meghan.

„Takže vaše odpověď je, bylo by fér říct, že nejste moc ok? A že je to skutečně boj?“ ptá se moderátor. A vévodkyně odpověděla: „Ano.“

Vévoda ze Sussexu začátkem října vystoupil proti britskému bulváru, který osočil ze šikany a tvoření lživých kampaní proti jeho manželce. Královská rodina také podnikla právní kroky proti médiu, které zveřejnilo pasáže ze soukromého dopisu otci, jenž Meghan napsala.

„Viděl jsem, co se stane, když s někým, koho milujete, zacházejí jako se zbožím. Ztratil jsem matku a vidím, jak se moje žena stala obětí stejných mocností,“ uvedl mimo jiné v písemném prohlášení. Právě na toto Harryho tvrzení o matce Dianě, která zemřela po havárii v pařížském tunelu, Bradby při rozhovoru poukazoval.

Sám za sebe Harry zažaloval i britský The Sun. „Jménem vévody ze Sussexu byla u vrchního soudu podána žaloba ohledně nezákonného odposlechu zpráv z hlasové schránky,“ informovala Harryho mluvčí. ■