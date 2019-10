Nejslavnější česká šansoniérka Hana Hegerová (88): Proč skončila kvůli Gottovým penězům ve vězení?

Hana Hegerová Profimedia.cz

„Umělci si většinou dávají zajímavý pseudonym, u mě to bylo naopak. Nechtěla jsem si získat v té době pozornost netypickým jménem. Lidé by určitě říkali: Blbá, nic neumí a dá si takové jméno, aby upoutala. Proto jsem si zvolila úplně běžnou Hanu," vysvětlila zpěvačka.

A jak ke svému exotickému jménu vlastně přišla? Zasloužila se o ně její babička, vášnivá milovnice opery. Hudba každopádně znamenala hodně i pro samotnou Hanu Hegerovou.

„Celý život jsem doprovázená hudbou. Pro mě by byl nejvyšší trest, kdybych ji nemohla poslouchat,“ prohlásila. Nicméně velká hvězda hudebních pódií, která zpívala i v prestižní pařížské Olympii, není ráda, když ji lidé srovnávají s Edith Piaf. Ta je podle ní jedinečná. „Já jsem já a vždycky to tak bylo a bude,“ řekla jednou.

Z Žiliny do Prahy

Zpěvačka, k jejímž nejslavnějším hitům patří například Čerešne, Lásko prokletá, Levandulová, Mylord, Černá Jessie či Můj milý málo milý je, o pěvecké kariéře původně neuvažovala. Chtěla zúročit své jazykové znalosti na vysoké škole, ale nevzali ji.

Proto nakonec dělala zkoušky do různých kurzů, mezi jinými i do divadelního. Po jeho úspěšném absolvování nastoupila do divadla v Žilině, kde působila v letech 1953 – 1957. A odtud už vedla její cesta do Prahy.

Hvězda Semaforu

V roce 1958 uspěla v konkurzu do pražského Rokoka a v letech 1961 - 1966 byla členkou divadla Semafor. Tehdy se z Hany Hegerové zrodila šansonová zpěvačka světového formátu, která zpívala hned v několika jazycích, a absolvovala i řadu zahraničních vystoupení. Stála také u zrodu řady pozoruhodných filmů, ze všech jmenujme alespoň Kdyby tisíc klarinetů (1964).

Proč si dávala pozor na muže

Hegerová byla vdaná jednou, jejím mužem byl divadelní dramaturg Dalibor Heger (✝80). Manželství, ze kterého vzešel syn Matúš, vydrželo ale pouhé tři roky. V roce 2015 postihlo zpěvačku největší neštěstí, které může matku potkat – syn zemřel pouhé čtyři měsíce po svých šedesátinách.

Dalším osudovým mužem jejího života byl režisér Ján Roháč (✝48). Našla v něm skvělého partnera, se kterým měla spoustu společných zájmů, a nikdy se s ním nenudila. Přesto se s ním nakonec rozešla, protože nedokázala skousnout jeho permanentní zájem o jiné ženy. Od té doby si dávala na muže velký pozor a příliš si je k tělu nepouštěla.

Pomohla jí Švorcová

Na počátku 80. let se dostala do vězení za zpronevěru. Na účtu jí totiž omylem přistály peníze, které měl dostat Karel Gott (✝80). Hegerová je bohužel včas nevrátila, za což jí hrozilo dokonce deset let natvrdo. Nakonec se za ni přimluvila Jiřina Švorcová (✝83), a díky ní tak zpěvačka strávila za mřížemi jen půl roku.

Koncert si ráda přehraje v soukromí

Hana Hegerová ukončila svou pěveckou kariéru v srpnu 2011. Ze zdravotních důvodů se nyní nezúčastnila ani koncertu, který se na počest jejích 88. narozenin konal 20. října ve Foru Karlín. Jak sama řekla, bude to koncert o ní bez ní – tj. její hity budou zpívat jiní interpreti, ale pokud ho někdo natočí, ráda se na něj podívá. ■