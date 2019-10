Eva Burešová se ukázala v plavkách! Dočkala se obdivu, ale i pořádné kritiky

Musela čelit rýpavým komentářům. Michaela Feuereislová

Fotku přidala na Instagram s popiskem: „Hlasuji pro více nahatých fotek zadaných holek!“

Dalo se čekat, že fanoušci začnou sexy snímek s nadšením komentovat. Asi nikdo ale nečekal, že kromě ovací se herečka dočká i ostré kritiky.

Někteří z komentujících se začali pohoršovat nad tím, že Eva, jakožto maminka malého syna, vystavuje své odhalené tělo na veřejnost, čímž prý Nathanielovi nedává dobrý příklad.

„Popravdě, tyhle fotky moc nechápu, jestli je to jen nějaký poukaz na to, jak si zvýšit sledovanost, nebo jen recese. Vždy jsem si myslela, že tohle fotí holky, co nemají rozum. Taky jsem mámou, mladou mámou, ale přesně takové fotky pak víří spoustu negativních ohlasů. Odjakživa si ženské nebo dámy chránily své soukromí, proč v dnešní době už to nejde? Však jdeme příkladem svým dětem,“ zaznělo v komentářích.

Na to ovšem krásná brunetka zareagovala slovy: „Tohle je fotka ženské v plavkách - Tadá! Nic více, než můžete vidět v reklamách, billboardech, videoklipech nebo v létě u vody. Nerozumím tomu, že tohle někomu může přijít tak pohoršující, že mi pak chodí slohové práce, co bych si měla a neměla dovolit. Žijeme v roce 2019 v České republice... ale vypadá to, že bych spíše měla být zahalená od hlavy až k patě,“ podivuje se nad uvažováním některých nepřejícníků Burešová.

„Nechci číst, jak jdu a nejdu svému synovi příkladem. Jestli si můj syn ve 26 letech dá na Instagram fotku v plavkách, lajknu mu to. Protože z něj vychovávám slušného, chytrého, dobrého člověka. Ne někoho, kdo řeší, co má kdo postovat ve 26 letech,“ pokračuje Eva.

Bez komentáře nenechala ani útok, že jde špatným příkladem mladším dívkám. „Věřím, že jsou dost chytré na to, aby věděly, že takovou fotku je v pořádku zveřejňovat až po 18. roce. Ale to není na mně, to je musí naučit rodiče, tak jako to naučili mě,“ dodala herečka. ■