Těhotná bývalka Channinga Tatuma popsala reakci na nový vztah svého ex: Úplně mě to tehdy odzbrojilo, přiznala

Jenna Dewan popsala reakci na nový vztah Channinga Tatuma. Profimedia.cz

Učinila tak ve své nové knize s názvem Gracefully You: Finding Beauty And Balance In The Everyday. Dewan a Tatum se rozešli v dubnu loňského roku, o rozvod požádala herečka v říjnu. Ten samý měsíc, kdy vyšlo najevo, že Tatum randí s popovou hvězdou. Navíc na to svou bývalou prý vůbec neupozornil dopředu.

„Seděla jsem v letadle sama, když jsem to zjistila. Úplně mě to odzbrojilo. Zjistila jsem to ve stejnou dobu jako zbytek světa, bylo to těžké,“ přiznala Jenna s tím, že rozepsala pár tweetů, kterými se k situaci chtěla vyjádřit, ale nikdy je nezveřejnila.

I Dewan se posunula dál, a to s muzikálovým hercem, se kterým nyní čekají rodinu. S Tatumem má Dewan dceru Everly (6), kterou plánují mít podle všeho po rozvodu ve střídavé péči. ■