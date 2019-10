Dole už má 54 kilogramů: Nejkulatější česká zpěvačka svým hubnutím způsobila kostymérkám vrásky na čele!

Pavlína Ďuriačová stále hubne. Foto: archiv Divadla Broadway

S ubývajícími centimetry v pase musela změnit Pavlína nejen svůj šatník, zapracovat se muselo také na jejích kostýmech. Do Divadla Broadway se totiž po pauze vrací představení Muž se železnou maskou, kde hraje Ďuriačová Marii Terezu. „Jediné, co mě mrzí, je to, že jsem přidělala práci garderobiérkám. Opravdu se cítím skvěle, hlavně když jsem se dozvěděla, že mou sukni zabraly o 35 cm. Kdyby se mi povedlo zhubnout ještě jednou tolik, už by látka vystačila na náhradní kostým,“ svěřila se nám zpěvačka.

Ta nyní stále srší dobrou náladou. „Kolegové v divadle mě viděli po několika měsících a nešetřili chválou, což je ke všem superlativům, které nabízí menší tělo, dalším skvělým pocitem. A to mě opět nakoplo dál pokračovat,“ dozvěděli jsme od Pavlíny. „Všeobecně se pohybuji s větší lehkostí a jeviště po delší době ten pocit jen umocnilo. Nejsem tak neohrabaná a pomalá. Když tedy nepočítám neustálé zakopávání o šaty, které jsou mi teď opravdu delší,“ usmála se Pavlína, která s hubnutím stále nekončí.

„V divadelních kostýmech si připadám mnohem líp a je povznášející, že na fotkách konečně vidím svůj pas, o kterém jsem x let byla přesvědčena, že neexistuje. Už se moc těším na Kvítek mandragory a Mýdlového prince, kde mám v rolích i svižné choreografie, tak uvidíme, jaká další pozitiva ještě objevím,“ pochlubila se zpěvačka. „A chodí mi také humorné zprávy od fanoušků, kteří se diví, proč se do mě Ludvík nezamiluje,“ dodala pro Super.cz závěrem zpěvačka. ■