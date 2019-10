Fešák ze Stmívání promluvil o masturbaci při natáčení: Ve filmech onanoval už celkem čtyřikrát!

Robert Pattinson Profimedia.cz

Herec Robert Pattinson (33) se pikantních scén jen tak nezalekne. V úvodní scéně nového snímku The Lighthouse, kde si zahrál s Willemem Dafoem, totiž masturbuje, a jak se ukázalo, není to poprvé, co to po něm ve filmu chtěli.

„Je vždycky hezké udělat něco masivního hned v úvodní scéně,“ svěřil herec během rozhovoru pro The New York Times. „A tuhle scénu jsem pojal opravdu masivně. Bylo to úplně jiné než to, co jsme zkoušeli, a viděl jsem, že je režisér Robert Eggers trochu v šoku. Ale nezastavili mě, tak jsem pokračoval,“ smál se Pattinson. Scéna s masturbací byla ve skutečnosti první, kterou točili.

„Pořád ve filmech jenom onanuji,“ přiznal nedávno pro Variety. „V posledních třech nebo čtyřech filmech jsem měl takové scény. Dělal jsem to v High Life, Dámě a The Devil All the Time. Uvědomil jsem si to, až když jsem to točil počtvrté.“ přiznal představitel nového Batmana.

Složení Pattinsonovy filmografie se od dob Stmívání tedy značně proměnilo, jen co je pravda. Nebrání se ani náročnějším žánrům, ale ani mainstreamovým filmům, což je s podivem, neboť si slávu, kterou nabyl v dobách natáčení Stmívání, nikdy moc neužíval.

„Bylo to divné, nikdy jsem tomu moc nerozuměl. Dříve jsem mohl jít po ulici, aniž by mě kdokoli poznal, ale to se změnilo na celé čtyři roky. Alespoň mi už nikdo nevyhrožuje smrtí,“ přiznal s tím, že dnes se k němu lidé chovají s větším respektem.

„Když jsem byl mladší, paparazzi byli jako šílení. Jen jsem vyšel ven, okamžitě na mě začali křičet nadávky, nedovedu si představit, že by k něčemu takovému zase došlo,“ doplnil. Uvidíme, co bude herec říkat poté, co se objeví na plátně jako nový Bruce Wayne. ■