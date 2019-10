Konečně se také dočkala: Poznáte, která hvězda se stala vítězkou sedmého dílu Tváře?

Tahle proměna se opravdu povedla. Foto: archiv TV Nova

„Od začátku jsem chtěla někoho tlustého a černocha a teď to mám dohromady. Nevím, co mě čeká, nikdy jsem takovou masku neměla,“ svěřila před vystoupením herečka, která si celou proměnu naprosto užívala a předvedla skvělý výkon.

„Ta písnička je senzační, má opravdu zvláštní barvu hlasu a ty ses do toho dostala mistrně,“ pochválil Norisovou Janek Ledecký, její vystoupení se líbilo i ostatním.

Zuzana se tak stala vítězkou celého dílu. „Děkuji, mám radost, nejde o to, ale je to hezký vyhrát, a hlavně proto, že můžu poslat penízky,“ svěřila se Norisová poté, co dostala šek na 50 tisíc korun, který poslala na charitativní účely. ■