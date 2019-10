Radka Třeštíková tančí s Tomášem Vořechovským. Michaela Feuereislová

„Nevěřím na náhody, já jsem prostě potřebovala životem na chvíli jen tančit a potřebovala jsem tančit právě s Tomášem Vořechovským. Nevěřím na náhody, nám dvěma měli přidělit osmičku! Nevěřím na náhody, ta záda se mi měla bloknout včera a můžu vám říct, že ta hřejivá náplast nehřeje, ta pálí jako k…va, to se slušně říct prostě nedá,“ svěřila se Radka.

Před druhým živým přenosem, který ji v sobotu čeká, se tak snaží dát do kupy každou možnou technikou. A i přes zdravotní potíže doufá, že taneční parket opět naplní radostí.

„Nevěřím na náhody, co stojí třináct korun, a přemýšlím, co vám za ty peníze, co stojí váš hlas, slíbit, rozhodně radost, co se snad přenese přes televizní obrazovky až k vám domů, o to nám jde s Tomášem nejvíc. Nevěřím na náhody, všechno to dopadne, jak má, stejně bych ale ráda požádala firmy, aby svým zaměstnancům dočasně povolily posílat placené SMS z firemních mobilů, to by nám hodně pomohlo,“ dodala s humorem na sociální síti Radka. ■