Radka Třeštíková vypadla ze StarDance

Radka Třeštíková tančí s Tomášem Vořechovským. Michaela Feuereislová

V druhém kole zatančili waltz a ve třetím quickstep. Čtvrté kolo patřilo pohádkám, a tak se Radka při rumbě proměnila v Růženku. Další kolo se páru bohužel stalo osudným. Třeštíková a Vořechovský zatančili živý jive, ale na postup to nestačilo a vypadli.

Zdravotní komplikace

Radka Třeštíková (38) se nevyhnula řešení zdravotních komplikací, ostatně jako více účastníků náročné soutěže. Záda spisovatelky tak trochu vypověděla službu.

„Nevěřím na náhody, já jsem prostě potřebovala životem na chvíli jen tančit a potřebovala jsem tančit právě s Tomášem Vořechovským. Nevěřím na náhody, nám dvěma měli přidělit osmičku! Nevěřím na náhody, ta záda se mi měla bloknout včera a můžu vám říct, že ta hřejivá náplast nehřeje, ta pálí jako k…va, to se slušně říct prostě nedá,“ svěřila se Radka.

Před druhým živým přenosem se tak snažila dát do kupy každou možnou technikou. A i přes zdravotní potíže doufala, že taneční parket opět naplní radostí.

„Nevěřím na náhody, co stojí třináct korun, a přemýšlím, co vám za ty peníze, co stojí váš hlas, slíbit, rozhodně radost, co se snad přenese přes televizní obrazovky až k vám domů, o to nám jde s Tomášem nejvíc. Nevěřím na náhody, všechno to dopadne, jak má, stejně bych ale ráda požádala firmy, aby svým zaměstnancům dočasně povolily posílat placené SMS z firemních mobilů, to by nám hodně pomohlo,“ dodala s humorem na sociální síti Radka.

Autorka Třeštíková

Spisovatelka Radka Třeštíková, která napsala například knihy Bábovky nebo veselí a přezdívá se jí Viewegh v sukni, je vdaná za slavného fotografa Tomáše Třeštíka, syna dokumentaristky Heleny Třeštíkové, která natočila například dokument Katka nebo dokumentární cyklus Manželské etudy. Radka a Tomáš mají dvě malé děti - syna Jonatána a dceru Elu.

Radka Třeštíková pochází z jižní Moravy. Od devatenácti let žije v Praze. Vystudovala práva a také se jim léta věnovala, ale pak se z ní stala slavná spisovatelka, a tak se v současnosti věnuje jen psaní a samozřejmě péči o rodinu. ■