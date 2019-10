Nálepka manželky Tomáše Kluse se jí líbí. Tamara se ale nevzdává ani vlastních hudebních ambicí

Tamara Klusová má pěvecké ambice. Super.cz

Veřejností je vnímaná hlavně jako manželka Tomáše Kluse (33). Tamara Klusová (31) ale měla a má sama umělecké ambice. Brzy se například předvede jako zpěvačka v rámci charitativního projektu Šansoniéra pro Kuře kamarádky Marie Doležalové. „Moc se na to těším a vážím si pozvání. Doufám, že to zvládnu,” komentovala plánovaný počin.

„Zpívala jsem celý život. Fungovala jsem jedenáct let ve sboru, pak jsem měla několik kapel a s příchodem vztahu a zejména dětí jsem hudební kariéru zastavila a doteď se věnuji dětem,” uvedla Tamara, která ale hodlá svůj mateřský úvazek rozvolnit: „Vzhledem k tomu, že Josefínka je ve škole, Alfréd ve školce a Jenůfka půjde za rok do školky, tak můžu pomalu roztahovat křídla svých ambic a vizí,” řekla.

Letošní téma charitativního večera jsou emoce, a diváci se tak mohou těšit na písně plné příběhů a šansony plné citů. Pro tuto příležitost Tamara zhudebnila báseň Bohuslava Horáka, manžela Milady Horákové, adresovanou jejich dceři Janě. S přípravou na vystoupení bude tedy Tamaře přece jen pomáhat její manžel. „Budu recitovat a Tomáš mi slíbil jako vystudovaný herec s diplomem, že mi pomůže.”

Klusová nemá problém s tím, že je veřejně vnímaná jako manželka slavného zpěváka. „Měla jsem dvě možnosti. Buď se tím trápit, nebo to přijmout, jak to je. Vím, že jsem vnímaná jako žena Tomáše Kluse, kdybych nebyla, tak budu vždy bývalou ženou Tomáše Kluse. Je to nálepka navždy. Lidé nás nesrovnávají pěvecky, ale i bez ohledu na svou iniciativu budu vždy jeho ženou. Moc ho miluji, a tak s tím nemám problém.”

V pořadí již šestý benefiční koncert, který proběhne 7. listopadu v Kině Dlabačov, pořádá Marie Doležalová v rámci své dlouhodobé podpory projektu Pomozte dětem. Kromě zmíněné Tamary během večera vystoupí umělci, jako je například Pavla Tomicová, Michaela Tomešová, Martina Šťastná, Nina Horáková, Jan Cina, Saša Rašilov, Adam Mišík, Patrik Děrgel, Marek Doubrava, Petr Uhlík, Prague cello quartet a další. ■