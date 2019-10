Marie Doležalová se pochlubila dcerkou: Kvůli roztomilé holčičce herecké nabídky zatím stále odmítá

Marie Doležalová se v mateřství našla. Super.cz

Letos pošesté organizuje Marie Doležalová (32) benefiční koncert s názvem Šansoniéra pro Kuře. V organizaci jí nezabránila ani skutečnost, že se před několika měsíci stala maminkou dcerky Alfrédky. „Je to projekt, který se tak trošku organizuje sám. V minulém ročníku jsem se přesvědčila o tom, že není úplně těžké přemluvit pár kamarádů, aby vystoupili. Je to něco, co jsem si dopřála, protože to má smysl,” říká herečka.