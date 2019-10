Jeho vyvolenou je cvičitelka jógy Petra. Foto: archiv V. Záveského

Dle pověsti zlobivého chlapce českého šoubyznysu se nesla také samotná veselka. Vojtaano a Petra se totiž brali v americkém Las Vegas, kde se mimo jiné oženil i Karel Gott. Obřad prý proběhl spontánně, bez slávy a bez prstýnků. „Ze svatby nemáme ani žádnou fotku. Jen krásnou vzpomínku,” svěřil se umělec, kterého známe pod občanským jménem Vojta Záveský ze seriálů Vinaři, Kriminálka Anděl, nebo Případy 1. oddělení.

Dvojice musela sňatek po návratu do České republiky formálně legalizovat, aby byl uznán za platný. „Svatba proběhla v červenci 2014, ale výročí nijak neslavíme. Stejně jako jsme si přestali dávat dárky k Vánocům a narozeninám,” popisuje hudebník netradiční přístup ke vztahu. Pravdou je, že to má v mnohém ulehčené. „Jsem asi jeden z mála chlapů, kterýmu projde zapomenout na manželky narozeniny a nekoupit dárek,” říká Vojtaano a dále vysvětluje: „Snažíme se ale slavit a užívat si každý den, co jsme spolu, překvapovat se maličkostmi.”

Divoký rocker žije hlavně hudbou, aktuálně se věnuje především své hudební kariéře, vyráží s kapelou Cocotte Minute na CZEKO 15 let tour. Jedná se o oslavu patnácti let od vzniku této klubové partičky. „Je mi obrovskou ctí bejt hostem Cocotte Minute na jejich turné! Věřím, že těmhle legendám českýho nu-metalu neudělám ostudu, a publikum jim se svým G-folkem a kytarou řádně rozkouřim!“ slibuje Vojtaano. ■