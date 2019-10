Reba McEntire Profimedia.cz

Pro české diváky bude Reba McEntire (64) známá spíše jako herečka z oblíbeného seriálu Deník zasloužilé matky, který běžel i na české televizní stanici. V Americe je to především vynikající zpěvačka country, která se může chlubit milióny prodaných nosičů a desítkami hudebních cen.

Vitální zrzka vyrazila na předávání cen CMT Artist of The Year v Nashvillu v Tennessee v dlouhých černých šatech, které byly v oblasti prsou zdobené třpytkami. V tomto modelu si přebírala speciální cenu za celoživotní dílo.

Tahle dáma se za ty roky od natáčení seriálu vůbec nemění a pořád vypadá skvěle. Deník zasloužilé matky běžel v letech 2001-2007, a i když už uběhlo 12 let od posledního dílu, na Rebě McEntire to není ani trochu znát. Sami se podívejte do galerie. ■