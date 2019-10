Herečka Henrieta Hornáčková je hubenější, než když přišla do jiného stavu. Super.cz

Je to deset měsíců, co porodila dcerku Babetu, ale poporodní kila rozhodně řešit nemusí. Herečka Henrieta Hornáčková je hubenější, než když otěhotněla. Jiná maminka by měla možná radost, ovšem Henrieta nadšená není.