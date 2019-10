Radka Pavlovčinová je už pár měsíců single. Super.cz

"Aktuálně žádného partnera nemám, už je to pár měsíců, co jsem zase svobodná a zatím to jenom pomalu rozdýchávám a vlastně si to docela užívám," svěřila nám sexy Slovenka, která po tom, co si pánové poslechnou její povídání o tom, jak se ráda obléká do ložnice, asi dlouho sama nezůstane.

S Radkou jsme si totiž povídali v obchodě se spodním prádlem, takže toto téma se samo nabízelo. Radku potkáváme často ve velmi sexy modelech bez podprsenky, ovšem prádlo má ráda. "Mám ráda podprsenky s vyztuženým košíčkem, protože tolik vlastního materiálu nemám," smála se.

Záležet si dá i na tom, když má strávit romantickou noc s mužem. Nebojí se ani podvazků nebo punčošek. "Konkrétně bych si to nechala pro sebe, abych měla čím překvapovat. Myslím, že na dnešním trhu je velký výběr, takže má žena opravdu hodně inspirace, a myslím si, že tohle odvětví by nemělo zůstat zanedbané. Takže určitě ráda experimentuji, sem tam," svěřila. ■