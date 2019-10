Muzikálová zpěvačka se po šestinedělí vrhla do práce: Zpívá i s dvouměsíční dcerkou, tou se nyní pochlubila

Lucia se pochlubila roztomilou dcerkou. Foto: instagram L.Molnárové

Přestože si mateřské povinnosti užívá, už necelé dva měsíce po porodu si střihla roli Octavie v muzikálu Kleopatra. Zajímalo nás, jak se zpěvačce daří skloubit kariéru s prací na divadelních prknech.

„Naplno si užíváme naše dvě dětičky, které nám občas nedají ani dýchat. Prvních pár týdnů bylo opravdu náročných, do té doby, než jsme si našli svůj vlastní režim, ale jakmile jsme to vychytali a dostali se do zajetých kolejí, tak už se i normálně vyspíme,“ sdělila nám půvabná slovenská zpěvačka, která se po skončení šestinedělí vrhla po hlavě opět do pracovního procesu.

„Kromě Kleopatry jsem odehrála i pár představení v muzikálu Tři mušketýři, už jsem také začala zpívat s kapelou Modus Memory,“ dozvěděli jsme se dále. „Pomalu se také vracím do dabingu a skládám texty ke svým písním, které plánuji co nejdříve vydat na CD, hledám producenta, který by ho vydal, tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat,“ dodala závěrem půvabná Slovenka. ■