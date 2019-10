Vlasy si vydržela nemýt 5 dní, to jí z nich už odkapával maz. Prádlo si ale Eliška Bučková mění denně, ať je kdekoli

Eliška Bučková vyprávěla, jak to zvládá s hygienou v extrémních podmínkách. Super.cz

"Už jsem zase civilizovaný člověk, ale můj tehdejší status, že se musím po měsíci na táboře odchlupit, odblešit a odvšivit zase nebyl tak přehnaný. Na táboře se tedy dodržuje hygiena, všechny děti i instruktoři musí povinně do sprchy a čistit si zuby, na to dost dbám. Ovšem pokud jde o moje vlasy, umyla jsem si je třeba až po pěti dnech, kdy už z nich odkapával maz, a řešila jsem to kšiltovkou," vyprávěla nám.

A protože jsme se potkali na otevření obchodu s dámským spodním prádlem, zajímalo nás, jak to tedy bylo s oblečením. "S Kubou (bývalý přítel Jakub Vágner - pozn.) jsme byli domluvení, že u něj v domě můžu dvakrát týdně prát. A prádlo si měním každý den, tábor netábor, expedice neexpedice," upřesnila Eliška.

"Jak říkám, jsou věci, na kterých si zakládám, a hygienu dodržuju. Nenosila jsem samozřejmě žádné krajkové podprsenky, to by se ani nehodilo, abych nerozrušovala ty mladé rybáře v pubertálním věku, spíš tedy sportovní nebo plavkové," objasnila. ■