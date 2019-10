Užila si se mnou, chuděra, říká na konto mladší sestry Soňa Norisová. Co hvězdě Tváře „Zuzule“ prováděla?

Soňa Norisová Michaela Feuereislová

Televizní diváci si Soňu Norisovou (46) mohou pamatoval už z filmového muzikálu Rebelové a následně z mnoha dalších rolí. V poslední době však exceluje především v seriálu Policie Modrava jako kriminalistka Jana Vinická. V Česku jí přinesl novou vlnu obrovské popularity. „Po natáčení jsem se ze Šumavy přesunula na Slovensko, kde ji tolik nevnímám. Ale jakmile přijedu do Česka, vidím, jak si tady lidé šuškají, častěji si také žádají o fotku a podpis. Jsou milí, je mi to příjemné,“ svěřila Norisová.

Ačkoli se jí do projektu původně příliš nechtělo - kvůli tehdejšímu pracovnímu vytížení -, na kamerové zkoušky přesto zašla a je za to ráda. „Byla jsem zrovna v Praze, a tak jsem si říkala, že přijdu, a když mě nevyberou, bude mi to jedno. Jenomže pak jsem přišla, sedli jsme si s panem režisérem a už jsem cítila, že by mi to jedno nebylo. A asi to bylo vzájemné, protože mi vlastně hned řekl, že by byl rád, kdybych to dělala,“ uvedla, že k roli přišla téměř okamžitě.

Role to je tak výrazná, že chvílemi Norisová nabývala dojmu, že slovenští kolegové z branže si myslí, že do Česka přesídlila. „Na Slovensku měli díky tomu asi pocit, že žiju v Čechách, a ani mě neoslovovali na jinou práci. Až teď konečně točím na Slovensku jeden velmi dramatický seriál, ze kterého mám radost,“ přiznala s tím, že zatím nemůže být konkrétnější.

Čeští diváci momentálně na obrazovkách mohou vídat i její sestru Zuzanu Norisovou (40), která účinkuje v show Tvoje tvář má známý hlas. „Má hodně práce i na Slovensku a tenhle formát je velmi těžký, i když člověk zrovna nedělá nic jiného. Navíc Zuzka má malou dcerku, která teď šla do školy. Ale dělá to výborně, ona je typ, který se nechá strhnout, jde do všeho naplno a má z toho radost,“ řekla Soňa na adresu mladší Zuzany.

Ta si s ní prý hodně zažila, když byly malé. „Zuzula byla takové děvčátko, které jsem musela přemlouvat k věcem, ze kterých by naši nebyli úplně šťastní. Strašně jsem ji strašila. Nevím, co jsem to měla za divnou úchylku, ale bavilo mě, když se lekla. Užila si se mnou, chuděra. Pak se to ale nějak přehouplo. Dohnala, co nestihla v dětství. Myslím, že obě umíme vydržet do rána s rukama nahoře,“ vzpomínala.

Kromě herectví se Soňa věnuje také hudbě - koncertuje s kapelou Fragile -, divadlu a v neposlední řadě rodině. „Doma mám puberťáka, takže je pořád co řešit,“ dodala. ■