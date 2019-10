Dominika Gottová (vlevo) s tatínkem Karlem a sestrou Lucií Foto: archiv K Gotta

Bohdalovou celá situace velmi mrzela a bylo jí líto, že jí své výtky Dominika neřekla osobně. „Nebylo to míněno špatně. Vím, že to byla chyba, ale bohužel se stala. Já bych se jí omluvila, ale nic mi neřekla,“ kála se Expresu Bohdalová.

Dominika omluvu legendární herečky přijala. „Jsem ráda, že si to paní Bohdalová uvědomila a odpouštím jí. O to víc mě to mrzelo, protože jsem ji vždycky měla ráda a obdivovala ji jako herečku,“ řekla Blesku Dominika Gottová, která momentálně řeší ve Finsku manželskou krizi s muzikantem Timem Tolkkim.

Hudebník dokonce tvrdí, že by se Dominika měla soudit o větší podíl na dědictví po zesnulém zpěvákovi. O tom ale Dominika nechce ani slyšet. ■