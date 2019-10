Česko Slovensko má talent - Jakub Prachař s kouzelníkem Video: archiv FTV Prima

Blízko má mít také ke svému učiteli surfování. Ač se to Agáta s Jakubem snažili dát dohromady, nyní to opravdu vypadá na rozvod. Kuba to dokonce proflákl přímo v pořadu Česko Slovenko má talent.

Jeden z účinkujících si Prachaře vybral, aby mu asistoval u kouzelnického čísla. „Já vás požádám o ruku, tedy abych se lépe vyjádřil, dejte ruku do tohoto otvoru,“ říkal kouzelník Prachařovi.

„Já budu za chviličku svobodnej, to jste mohl říct, to s tou rukou, v pohodě,“ odpověděl mu ihned Prachař, který tak práskl, že se mu manželství spravit opravdu nepovedlo. A to přímo před diváky Talentu. Na ukázku se podívejte ve videu. ■