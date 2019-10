Lucie Vondráčková rozdávala úsměvy na všechny strany: Takhle laškovala se svými dětskými hrdiny

Do Divadla Spejbla a Hurvínka se podívala po mnoha letech. Herminapress

Po návratu z Kanady se Lucce Vondráčkové (39) zaplnil diář pracovními povinnostmi. My jsme se s ní naposledy potkali na křtu nového cédéčka Taťuldo, zhasni! v divadle Spejbla a Hurvínka v pražských Dejvicích, kam dorazila přímo z dabingového studia.

„Nemohla jsem tady chybět. Jako malá holka jsem si u babičky pouštěla elpíčko s příhodami Spejbla a Hurvínka, a jelikož bylo neustále v permanenci, dostávalo zabrat a o nějaký škrábanec nebyla nouze. Dnes, tedy zhruba po pětatřiceti letech, jsem kmotrou novinky a moc se těším, že tuhle skvělou dvojku představím konečně doma svým dětem,“ nechala se slyšet Lucka Vondráčková.

Zpěvačka a herečka se ale nechystá v loutkovém divadle vystupovat, do malého dejvického divadélka se přišla podívat spíš ze sentimentu, neboť ji tam jako malou vodila babička.

„Je to už opravdu dávno, co jsem tady byla na představení, tehdy mi to divadlo připadalo nějaké menší.

Své syny Matyáše a Adama do divadla Lucie zatím nevzala, neboť bylo prý vždy vyprodáno. Brzy to ale hodlá napravit. „Určitě nezůstaneme u jedné návštěvy,” řekla Lucie Vondráčková. ■