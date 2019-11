Tohle je její miláček Etro. Michaela Feuereislová

Celé řady velkých změn v soukromé i pracovní rovině se dočkala Kateřina Mátlová. Zpěvačka je již rok zamilovaná a po mnoha letech je jejím vyvoleným Čech a nikoli cizinec. S partnerem Michalem to vypadá opravdu vážně.

Drobnou komplikací je, že její vyvolený nepochází z Prahy, ale z Brna, a tak občas cestuje mezi Německem a oběma městy. Na tom se prý ale pracuje. „Pořídili jsme si v Praze před dvěma měsíci společný byt, a i když v něm už bydlíme, stále ještě není úplně zařízený,” uvedla umělkyně, která si říká Kate Matl (40).

Jak to Katka a Michal spolu myslí, mluví i skutečnost, že si pořídili čtyřnohého mazlíčka, štěně argentinské dogy. Není to ale tak růžové, jak se na první pohled zdá, neboť štěně trpí vrozenou vadou.

„Má špatnou funkci slinivky a pan doktor nám řekl, že s tím bude zápasit doživotně. Kvůli nemoci je hubený a hůř přibírá na váze,” krčí rameny Katka a jedním dechem dodává: „Naštěstí si Etro vybral nás a my jsme mu připraveni dát plnohodnotný život i přes to, že mu budeme muset celoživotně podávat léky. Je to náš nový parťák!”

Dalším světlým bodem zpěvaččiných dnů je úspěch v konkurzu v Czech Cabaret Show, kterého se zúčastnilo víc než 140 zpěváků, tanečníků a akrobatů z celé republiky i zahraničí. Pro Mátlovou, která v dlouhodobě doprovází na zahraničních turné zpěváka DJ Boba, je to po mnoha letech první český projekt a má z toho upřímnou radost.

„Jsem nadšená, protože za tím stojí opravdoví profíci, show je velkolepá a jsem showgirl a moc mě to baví,” komentuje Kate úspěch v ostré konkurenci. „Hlásila se nám i skupina hadích žen z Etiopie, ale chceme prezentovat hlavně naše, české umělce. I když v konečném výběru a týmu Czech Cabaret Show se objevují lidé z Polska, ze Slovenska i z Itálie,“ prozradila režisérka projektu Nikol Prokešová. ■