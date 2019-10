Nepomáhá jen na urgentu v seriálu: Půvabná herečka z Modrého kódu je nápomocná i mimo kamery

Vanda Chaloupková ráda pomáhá druhým. Foto: archiv FTV Prima

Půvabnou herečku Vandu Chaloupkovou vídáme pravidelně na obrazovce . Představitelka doktorky Veroniky Jánské z Modrého kódu vyrazila na místo mimo televizní kamery, které není spojené s její hereckou profesí. Ale protože ví, že pomáhat by se mělo, a pomáhat ostatním jí není rozhodně cizí, zúčastnila se charitativní akce na záchranu sýčka obecného.

„Já osobně ráda pomáhám, a pokud mám čas, tak se zúčastňuji charitativních akcí. Jsem ráda, že prostřednictvím Modrého kódu, kde zachraňujeme životy, tak můžu pomoci tady v plzeňské ZOO, konkrétně sýčkovi obecnému,“ sdělila nám Vanda, která pomohla čtením pohádek pro návštěvníky.

„Já si myslím, že je velmi důležité, abych tím, že mám známý obličej, pomáhala. Cítím to tak, že to patří k naší profesi a je to jedna z povinností známých tváří, když je možné naším prostřednictvím něco zlepšit,“ dozvěděli jsme se od Vandy, která mohla za odměnu ve večerních hodinách navštívit nosorožce nebo nakrmit žirafy, což si nesmírně užívala. ■