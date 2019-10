Promluvila i druhá tchyně: Co prozradila Dana Batulková k rozvodu syna Jakuba Prachaře a jeho ženy Agáty?

Dana Batulková promluvila o rozvodu svého syna a jeho ženy Agáty. Super.cz

"Myslím si, že je to čistě jejich věc, my se do toho nijak nepleteme," zahrnula do odpovědi nejen sebe, ale i dceru Marianu Prachařovou, která ji doprovázela. "Nemluvíme o tom, je to jejich život. Já už na takhle velké děti nemám páky," krčila rameny a dcera s ní souhlasila.

V kontaktu se synem a snachou pochopitelně je, už kvůli vnoučatům, která občas hlídá. "Vzhledem k času nejsem až tak dobrá babička, ale pohlídám je strašně ráda, když můžu. "Domlouváme se, když potřebujou," upřesnila.

"Musí si dělat, co umějí, to už rodičům ani sestře nepřísluší ovlivňovat. Nejsme na ničí straně, abychom řešily, kdo udělal chybu. My to ani nevíme. Je to jejich život, my s nimi nebydlíme, musejí to vyřešit oni dva. Opravdu nikomu nestraním," ujistila nás.

Zda jde tentokrát o opravdu definitivní konec, se neodvažuje ani odhadovat. "Uvidíme časem. Opravdu to nevíme. Jakub je kluk, nesvěřuje se," uzavřela. ■