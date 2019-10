Eva Krejčířová Foto: archiv E. Krejčířové

Kráska, která s lyžařem Ondřejem Bankem skončila na stříbrné pozici a v roce 2008 to s Jaromírem Bosákem dotáhla na třetí místo, se pochlubila vytancovanou sexy postavičkou v plavkách.

Krejčířová chytala bronz ve Španělsku, kde tráví hodně času, protože její taneční partner je Španěl. Na to, že s ním tančí poměrně krátce, už mají na svém kontě mezinárodní úspěch. Nedávno skončili třetí na mistrovství světa v latinskoamerických tancích v kategorii nad 30 let.

„Je to veliký úspěch, protože soutěže se účastnilo přes 80 párů z 23 zemí. Pro nás je to o to větší úspěch, že spolu tančíme teprve od konce června, a protože můj partner je Španěl, tak máme trošičku těžší podmínky trénování. K tomu taky patří to, proč jsem celé léto u moře,“ řekla Super.cz Krejčířová s tím, že se ve Španělsku rozhodně neválí jen u moře.

„Nejezdila jsem se tam opalovat, ale trénovat. Ale protože tady moře nemáme, tak jsem samozřejmě každou volnou chvilku využila ke slunění. Můj taneční partner a náš trenér si ze mě kvůli tomu celé léto dělali srandu. Vůbec to nechápou,“ nechala se slyšet sympatická tanečnice.

Mistrovství světa se konalo v Ostravě, a tak měla Krejčířová o fanoušky postaráno. „Byla to pro mě srdcová záležitost, protože jsem nikdy před tím neměla příležitost tančit MS doma v České republice, a byla to moje hlavní podmínka, když jsem začala ve Španělsku tančit, že to musíme stihnout. Byl to mazec, ale nakonec se to dost podařilo,“ chlubila se bývalá hvězda StarDance.

„Trošku paradoxní je, že tančíme za Španělsko, ale i tak jsme měli obrovskou podporu českého publika. A samozřejmě nám fandilo i celé Španělsko, protože z českých ani španělských párů nikdo jiný ve finále nebyl,“ uzavřela Krejčířová. ■