V nemocnici už se pomalu cítí jako doma: Díky Modrému kódu Ondřeje Rychlého poznávají lékaři a zdravotní sestry

Ondrej Rychlý se pravidelně objevuje na obrazovce. Foto: archiv FTV Prima

„Mohu říct, že když vejdu do nemocnice, tak jsem se naučil necítit se tam tak cize. Jako by to pro mne bylo trošku bližší prostředí, než jak jsem ho vnímal dřív,“ prozradil Ondřej Rychlý a dodal: „Dokonce mě také poznávají doktoři a sestřičky, kteří mají rádi Modrý kód, tak to je příjemné. Jsem rád, že jsem součástí Modrého kódu. Poznal jsem mnoho nových kolegů z branže a troufám si říct, že jsem našel nové přátele,“ svěřil herec, který spolu s kolegy oslavil již 200. díl seriálu.

„Určitě se mi spousta zajímavých postřehů z tohoto oboru dostala pod kůži, i když do něj jen jako herci přes své role nahlížíme. Někdy je natáčení vzhledem ke své akčnosti pro celý štáb velmi náročné, ale moc mě těší, že jsem už třetím rokem jako vrchní sestra Mery jeho součástí a oslavili jsme ve zdraví neuvěřitelný 200. díl,“ sdělila představitelka vrchní sestry Mery, herečka Sabina Laurinová (47), která se na oslavě jubilejního dílu ujala také krájení dortu. ■