Šokující požadavek manžela Dominiky Gottové: Chce milióny, nebo Bertramku

Karel Gott s dcerami Lucií (vlevo), Dominikou a jejím manželem Timem Foto: archiv K Gotta

Manžel nejstarší dcery Karla Gotta (✝80) Timo Tolkki (53) se pustil do hodně vysoké hry. S manželkou Dominikou Gottovou se prý chystá soudit o podíl na dědictví po zesnulém zpěvákovi. Celé to má ale jeden velký háček. Samotná Dominika o manželových nápadech nemá ani tušení a mluví o rozvodu!

Podle TN.cz, která cituje Tima, se měl Gott ještě před smrtí s Dominikou vyrovnat částkou, která v přepočtu činí asi 600 tisíc korun. S tím ale Timo nesouhlasí. „Ta suma, to je spíš vtip, musí dostat víc. Já s tím nemám co do činění, jen ji podporuju, aby to dala k soudu, proč nechtít 2 milióny eur, nebo dům na Bertramce?“ šokoval Timo, který je zjevně úplně mimo. Vila na Bertamce totiž už dávno patří vdově Ivaně Gottové.

Háček je v tom, že Dominika Gottová o úmyslech svého muže neví a soudit se nehodlá. Naopak, mluví o manželské krizi.

„Rozhodně žádnou žalobu nechystám, počkám na klasické dědické řízení. To, co dělá můj manžel, je jedním z důvodů vrcholící manželské krize,“ řekla Blesku Dominika Gottová s tím, že její manžel má finanční problémy a ona je teď jediná, kdo přispívá na domácnost.

A to je možná i důvod, proč se Timo pustil do nechutné hry o dědictví, se kterým nemá nic společného. Dominika dokonce připustila možnost, že od finského hudebníka, který léta bojuje s depresemi, odejde a vrátí se zpět do Česka.

A co na to vdova Ivana Gottová (43)? Není divu, že raději zatím nic nekomentuje. „O celé záležitosti jsme se dozvěděli pouze z médií, proto je v tuto chvíli bezpředmětné cokoliv komentovat,“ informovala Super.cz prostřednictvím mluvčí Anety Stolzové. ■