Jakub Vágner a Michaela Nováková Michaela Feuereislová

Jakub Vágner je synem známého hudebníka Karla Vágnera, ale v jeho šlépějích nešel. Sice studoval kontrabas, ale od hudby utekl k rybaření, ve kterém se mu opravdu daří. Je například držitelem několika světových rekordů v lovu sladkovodních ryb. Taky je dokonce světově známý rybář, a to díky pořadu Fish Warrior, který odvysílal National Geographic Channel.

V Česku měl pořad Jak na to, S Jakubem na rybách a Rybí legendy Jakuba Vágnera. Více let se taky věnuje projektu Sladkovodní giganti. Vágnerovým největším sladkovodním úlovkem je ryba Arapaima Gigas s váhou 154 kilogramů a délkou 307 centimetrů. To už je pořádný macek! Jedná se o světový rekord tohoto druhu a pravděpodobně i o největší sladkovodní rybu, která kdy byla na rybářský prut sportovně ulovena. Jakub sice ryby loví, ale nezabíjí je. Po ulovení je pouští zpět do vody.

Vágner je momentálně single. Pár let randil s modelkou Eliškou Bučkovou, ale jejich vztah už skončil. ■