Jim a Nadia z Prciček se znovu sešli: Podívejte se, jak vypadají po 20 letech od uvedení slavné komedie

Jason Biggs a Shannon Elizabeth se sešli na uvedení snímku Jay and Silent Bob Reboot Profimedia.cz

Představitelé Jima a „sexy holky z Československa“ Nadie, Jason Biggs a Shannon Elizabeth, se nyní znovu pracovně sešli, a to v rebootu snímku z roku 2001 Jay a mlčenlivý Bob vrací úder. Na fotkách z losangeleské premiéry se můžete podívat, jak se za dvacet roků, které od uvedení „Prciček“ uběhly, herci (ne)změnili.

Shannon se kromě herectví aktivně věnuje charitativní práci. Má vlastní nadaci, která pomáhá ohroženým zvířatům. „Chci změnit svět a je jedno, jestli svým herectvím, režií, fotografováním nebo hlasem za ty, kteří jej nemají,“ píše na svých stránkách.

Biggsovo jméno je v posledních letech v branži skloňováno hlavně s rolí v úspěšném seriálu Orange Is the New Black. ■