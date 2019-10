Rybář Jakub Vágner v obležení žen: Pochlubil se maminkou a sestrami, které ho do StarDance dotlačily

Jakub Vágner se svou tanečnicí, maminkou a sestrami Super.cz

Tanci pomalu začíná přicházet na chuť. Přestože se Jakub Vágner (37) valčíku bál ze všech tanců nejvíc, fanoušky během prvního živého přenosu okouzlil. „Já jsem se valčíku strašně bál, z toho pralesa je ta cesta na taneční parket hrozně dlouhá a musím říct, že mě to potěšilo, že jsme to s Míšou zvládli, a myslím, že ze mě vytřískala všechno, co bylo možný,“ prozradil známý rybář.

Během večera, který byl věnovaný Karlu Gottovi, se totiž rozhodl, že si to na parketu opravdu užije. „Tanec byl krásný, samozřejmě pro nás pro všechny velmi smutný, protože si myslím, že dnešním dnem skončila jedna velká éra a že to nebyla jenom pocta legendě, ale že Karel Gott byl obrovský fenomén a spojoval celé generace a stal se symbolem jedné velké éry. Jsem rád, že se to všem tanečním párům podařilo zatancovat tak, jak jsme si přáli, a že to bylo důstojné rozloučení s výjimečným člověkem,“ dodal Jakub, kterého během večera podpořila rodina.

Mezi diváky nechyběla jeho maminka Monika a ani sestry Barbora a Tereza. „Je tady Terezka, která mě do toho uhnala a rozhodla to tak všechno za mě, ale vůbec toho nelituji,“ svěřil Jakub, který vypadá, že ho tanec začíná pomalu i bavit. „S tímto tvrzením bych byl ještě opatrný, uvidíme o něco později,“ dodal Vágner, kterého v druhém kole čeká cha-cha. ■