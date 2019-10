Veronika Kubařová s tanečníkem Dominikem Vodičkou Super.cz

„Musím říct, že mám strašnou radost, že s paní Táňou Kovaříkovou, která je absolutně boží, jsme o tom mohly diskutovat. Takže já jsem si některé věci řekla, jak bych si představovala, a ona to zapracovala, takže to byla krásná tvořivá kooperace,“ svěřila herečka, která prý před prvním tancem s partnerem Dominikem Vodičkou byla neuvěřitelně nervózní a cloumala s ní tréma.

„Strašná, obrovská, nesnesitelná, taková, jakou neznám. Absolutně něco nového a já jsem překvapená a šťastná, že jsme to dotančili do konce a mám strašnou radost, že už to máme za sebou a že jsme si to zažili poprvé,“ řekla Veronika, která tančí na vražedně vysokých podpatcích. Ty si zvolila sama, aby měla na parketu nejhezčí nohy.

Kvůli tanečním botám ale od začátku trochu trpí. „Myslím si, že už je to lepší, ale bolí mě nohy z těch podpatků a tělo z toho držení, je to všechno úplně jinak, než je člověk zvyklý, ale je to super donucení zase něco dělat,“ dodala Veronika, kterou přišla podpořit maminka, manžel a kolegyně z Dejvického divadla. ■