Vévodkyně Kate na návštěvě Pákistánu: Výběrem šatů uctila princeznu Dianu i uznávanou místní designérku

Kate a William mají na návštěvě Pákistánu nabitý program. Jedním z bodů byla i návštěva školy. Profimedia.cz

Pár se podíval do tříd a setkal se jak s dětmi, tak i s učitelkami. Starší dívky (škola vyučuje děti od 4 do 18 let) princi, jak uvádí Daily Mail, řekly, že byly velkými fanynkami jeho matky. „Opravdu? To je od vás milé, děkuji. I já jsem byl velkým fanouškem maminky. Byla tady třikrát, to jsem byl ještě malý,“ odvětil.

Cílem návštěvy školy, na niž Kate oblékla model od pákistánské designérky a kostýmní návrhářky Maheen Khan, bylo zdůraznit důležitost vzdělání a možnosti, které se díky němu dívkám otevírají. Později pár čekalo také setkání s premiérem země Imranem Chánem.

Podle Kensingtonského paláce je pětidenní návštěva země poctou vztahům mezi Velkou Británií a Pákistánem a „bude zaměřena především na předvedení, čím je Pákistán dnes - dynamickým, ambiciózním a pokrokovým národem“. ■