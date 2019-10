Hvězda Avengers čelí vážným obviněním: Jeremy Renner měl vyhrožovat bývalé manželce, že ji zabije

Jeremy Renner Profimedia.cz

Pacheco se měla svěřit přátelům, že k výhrůžkám došlo, když byl herec v nočním klubu a chtěl, aby odešla. Podle jejích tvrzení měl být v té době také pod vlivem alkoholu a kokainu.

Podle ní měla také chůva zaslechnout herce, jak říká, že půjde za svou bývalou a zabije ji i sebe. Měl to odůvodnit tím, že bude lepší, aby dcera neměla žádného rodiče, než aby žila s Pacheco.

To však zdaleka není všechno. Herec si měl pak dát do úst zbraň a vyhrožovat, že se zabije, následně měl vystřelit do stropu, zatímco dcera spala ve vedlejším pokoji. V dokumentech ho mimo jiné obvinila z užívání drog v době, kdy měl dohlížet na dceru. Kokain prý měl dokonce nechat v koupelně, kde k němu dcera měla přístup.

Hercův mluvčí k obviněním poskytl následující vyjádření: „Blaho dcery Avy vždycky bylo a je Jeremyho prioritou. Je na soudech, aby toto zhodnotily. Je důležité zdůraznit, že tvrzení Sonni jsou dramatická a jednostranná, pronesená za jediným účelem.“ ■