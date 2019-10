Nezastaví se ani na chvilku: Herečka Nikol Kouklová je ženou minimálně pěti profesí. Neuvěříte, co všechno zvládne

Nikol Kouklová zvládá několik profesí najednou. Super.cz

Vedle herectví zvládá další profese. Manželka Karla Heřmánka mladšího, temperamentní zrzka Nikol Kouklová, by se z fleku mohla začít živit jako stylistka, manažerka produkce i public relations. Všechno zvládá bez stresu, protože ji to baví.

Když jsme se potkali na módní show, kde se prezentovaly sice hlavně účesy, ale kromě toho i modely její kamarádky Zdeňky Imreczeové, zvládla hned čtyři věci najednou. Jako manažerka sehnala známé tváře na přehlídku, stejně tak média, která to zdokumentovala, kolegyním vybrala modely, sama se prošla v roli v modelky a obstarala i choreografii.

"S tou choreografií bych to nebrala až tak vážně, protože důvěřuji svým kamarádkám herečkám, že jsou připraveny na improvizaci. Asi během minuty a půl jsem jim řekla, jak to bude probíhat, a tak to i bylo. Naopak jsem byla mile překvapená, že jsem viděla nějaké kreace, když se utrhly ze řetězu," smála se Nikol.

"A pokud jde o ty moje další profese, strašně ráda to dělám pro známé, se kterými dlouho spolupracuji. Nechci se tím nějak chvástat. Pořád jsem hlavně herečka, to mám jako povolání číslo jedna. To ostatní jsou spíš koníčky a možná to budou i zadní vrátka pro období, kdy budu na mateřské a nebudu moct lítat po jevištích a ten časový harmonogram bude dost zúžený," míní Nikol.

V jejím povolání číslo jedna ji diváci mohou vidět například v komedii Hra, která se zvrtla, kterou uvádí Divadlo Bez zábradlí. ■