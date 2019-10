Poznáte roztomilou holčičku na fotce? Se smyčcem nakonec sekla a vrhla se na zpěv

Tahle roztomilá holčička nakonec dala přednost zpěvu. Foto: archiv M.Gemrotové

„Na této fotce je mi asi 5 let,“ sdělila nám zpěvačka, která vyrůstala v hudební rodině. „Maminka hraje na violu, táta je skladatel vážné hudby a hudební režisér. Takže jsme muzikantská rodina. Hrála jsem na housle 12 let a také na klavír, ten byl ve škole povinný,“ dozvěděli jsme se od Míši, kterou vídáme pravidelně například v muzikálech Muž se železnou maskou nebo Kvítek mandragory v Divadle Broadway.

„Studovat zpěv jsem začala v necelých 15 letech. Do té doby nic, ani do sboru jsem nechodila. Ale hulákala jsem doma asi dřív, než jsem začala mluvit,“ práskla na sebe Míša.

„Housle jsou strašná dřina, tím nechci říct, že zpěv ne. Ale housle, to je úplně jiná meta. Speciálně začátky jsou výživné, to vrzání stojí za to. Nechápu, že to mamka zvládla se mnou a ségrou bez úhony," svěřila Gemrotová a dodala.

„Ségra Kačenka je vynikající houslistka, živí se tím. Brácha Adámek hrál nádherně na klavír, ale rozhodl se jít nakonec cestou nehudební, nicméně samozřejmě k muzice má vřelý vztah,“ řekla závěrem populární zpěvačka. ■